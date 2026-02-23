ऑटोमोबाईल मार्केटमध्ये Honda कंपनीचा जलवा

Automobile

23 February 2026

Author:  वेद बर्वे

Honda Activa आणि Honda Shine  या दुचाकींची मार्केटमध्ये चलती

Honda च्या दुचाकींना मागणी

Picture Credit: Pinterest

गेल्या महिन्यात या दोन्हीपैकी कुणाची झाली सर्वाधिक विक्री?

Activa vs Shine

Picture Credit: Pinterest

जानेवारी 2026 मध्ये होंडाने  एकूण 5,19,579 दुचाकींची केली विक्री

धडाकेबाज विक्री

Picture Credit: Pinterest

Activa ची बाजी

Picture Credit: Pinterest

जानेवारीत सर्वाधिक विक्रीचा मान पटकवला Honda Activa ने

एका महिन्यात एकूण 2,71,924 Activa ची विक्री

ग्राहकांची पसंती

Picture Credit: Pinterest

दुसऱ्या नंबरवर सर्वाधिक विक्री झाली Honda Shine 125 ची

Shine 125

Picture Credit: Pinterest

जानेवारीमध्ये एकूण 1,35,076 Shine 125 ची विक्री

देशभरात मागणी

Picture Credit: Pinterest

गेल्यावर्षी 1,66,739 Activa तर  1,51,439 Shine ची विक्री झाली यावर्षी विक्रीत वाढ

गेल्यावर्षी पेक्षा वाढ

Picture Credit: Pinterest

तिसऱ्या नंबरवर Honda cb Unicorn बाईकला सर्वाधिक मागणी; एकूण 35,710 युनिट्सची विक्री

Honda cb Unicorn

Picture Credit: Pinterest

