Honda Activa आणि Honda Shine या दुचाकींची मार्केटमध्ये चलती
गेल्या महिन्यात या दोन्हीपैकी कुणाची झाली सर्वाधिक विक्री?
जानेवारी 2026 मध्ये होंडाने एकूण 5,19,579 दुचाकींची केली विक्री
जानेवारीत सर्वाधिक विक्रीचा मान पटकवला Honda Activa ने
एका महिन्यात एकूण 2,71,924 Activa ची विक्री
दुसऱ्या नंबरवर सर्वाधिक विक्री झाली Honda Shine 125 ची
जानेवारीमध्ये एकूण 1,35,076 Shine 125 ची विक्री
गेल्यावर्षी 1,66,739 Activa तर 1,51,439 Shine ची विक्री झाली यावर्षी विक्रीत वाढ
तिसऱ्या नंबरवर Honda cb Unicorn बाईकला सर्वाधिक मागणी; एकूण 35,710 युनिट्सची विक्री
