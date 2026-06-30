Honda ची 3 दमदार कार्स लवकरच भारतात

Automobile

30 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

जबरदस्त गाड्या

कंपनीने नुकतीच होंडा सिटी लाँच केली. आता कंपनी ३ जबरदस्त नवीन कार घेऊन येत आहे.

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इलेक्ट्रिक कार 

यामध्ये हायब्रीड SUV, एलिव्हेट आणि कंपनीच्या पहिल्या भारतीय बनावटीच्या इलेक्ट्रिक कार घेऊन येत आहे.

Picture Credit: Pinterest

उत्तम पर्याय

तुम्ही होंडाची गाडी घेण्याचा विचार करत असाल तर हा एक उत्तम पर्याय आहे.

Picture Credit: Pinterest

होंडाची नवीन ZR-V हायब्रीड SUV जपानमधून पूर्णपणे तयार (CBU) युनिट म्हणून भारतात दाखल होईल. तिची डिलिव्हरी जुलै २०२६ पासून सुरु होईल.

ZR-V हायब्रीड SUV

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये १८ इंची अलॉय व्हील्स, फुल LED हेडलाइट्स, LED टेललाइट्स, कॉर्नरिंग लाइट्स, पॉवर्ड फ्रंट सीट्स, ड्रायव्हर सीट मेमरी फंक्शन, पॅनोरॅमिक सनरुफ यांसारखे फीचर्स असतील.

तुम्हाला मिळतील हे फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

ही SUV केवळ ७.९ सेकंदात ० ते १०० किमी/ तास वेग गाठू शकते. ती २२.८ किमी/लीटरचे मायलेज देईल.

उत्तम पिकअप

\Picture Credit: Pinterest

SUV एलिव्हेटची फेसलिफ्टेड वर्जन लाँच करण्याच्या तयारीत आहे. जी अनेक वेळा टेस्टिंग करताना दिसली आहे. 

होंडा एलिव्हेट

Picture Credit: Pinterest

यामध्ये ३६० डिग्री कॅमेरा, मोठी टचस्क्रीन इन्फोटेनमेंट सिस्टीम आणि नवीन होंडा सिटीसारखी फ्रंट डिझाइन असण्याची शक्यता आहे.

फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

पहिल्यांदाच एलिव्हेटमध्ये हायब्रीड इंजिनचा पर्यायही देऊ शकणार आहे.

हायब्रीड इंजिन अपेक्षित

Picture Credit: Pinterest

कंपनी २०२७ च्या सुरुवातीला भारतात आपली पहिली इलेक्ट्रिक कार, अल्फा O लाँच करेल अशी अपेक्षा आहे.

होंडा O अल्फा

Picture Credit: Pinterest

जपान मोबिलिटी शोमध्ये सादर करण्यात आले असून याचे उत्पादन भारतात केले जाईल. ही कंपनीची पहिली मेड इन इंडिया ईव्ही असेल.

पहिली मेड इन इंडिया ईव्ही

Picture Credit: Pinterest

कंपनी ही EV केवळ भारतीय बाजारपेठेतच विकणार नाही. तर भारतात तयार झालेली ही इलेक्ट्रिक कार जपानलाही निर्यात केली जाईल.

निर्यातही केली जाईल

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