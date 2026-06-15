होंडाने भारतात एकाच वेळी चार दमदार प्रिमियम बाईक्स लाँच केल्या आहेत.
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या प्रीमियम, मोठ्या इंजिन क्षमतेच्या मोटरसायकल त्यांच्या बिग विंग आणि टॉपलाइन डीलरशिपमार्फत उपलब्ध केल्या आहेत.
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या चार नवीन मोटरसायकलच्या आगमनाने होंडा भारतातील आपला पोर्टफोलिओ आणखी मजबूत करत आहे.
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मिडल-वेट स्ट्रीट फायटर बाईक, सीबी ७५० हॉर्नेटचे ई क्लच-व्हर्जन लाँच केले.
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ही दोन इलेक्ट्रिक ऍक्ट्युएटर असलेली एक इलेक्ट्रिकल व्हर्जन आहे. ज्याचे रायडिंग अधिक सोपे करते आणि मॅन्युअल क्लच वापरण्याची सोय देते.
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या बाईकमध्ये ७५५ सीसी पॅरलल-ट्विवन इंजिन असून ते ९०.५ एचपी आणि ७५ एनएम टॉर्क निर्माण करते. याची एक्स शोरुम किंमत १०.४९ लाख आहे.
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या बाईकमध्ये XL750 ट्रान्सल्पमध्ये ऑटो-क्लचचा समावेश केला आहे, ज्यामुळे रायडर्सना लांब पल्ल्याच्या प्रवासात अधिक आराम मिळेल.
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पर्ल डीप मड ग्रे आणि रॉस व्हाइट या रंगांमध्ये उपलब्ध असलेल ही ADV बाईक ७५५cc पॅरलल-ट्विन इंजिनद्वारे चालते.
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या बाईकची किंमत १३.२० लाख आहे.
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होंडाची सिग्नेचर लिटर -क्लास सुपरस्पोर्ट बाईक, CBR1000RR-R फायरब्लेड SP लाँच झाली आहे. या बाईकची किंमत ३३.४ लाख आहे.
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गोल्ड विंग नवीन गन मेटल ब्लॅक मेटॅलिक रंगाच्या बाईकमध्ये १८३३ सीसी, लिक्विड-कूल्ड, हॉरिझॉन्टली अपोज्ड६ सिलेंडर इंजिन आहे.
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