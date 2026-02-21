मिडल क्लाससाठी कमी पैशात चांगले मायलेज देणारी बाईक
नवीन बाईक घ्यायच्या विचारात असाल, तर Shine 125 च्या फिचर्सवर टाका एक नजर
23.94 cc, सिंगल-सिलेंडर, पेट्रोल PGM-FI इंजिन, सुमारे 10.3–10.8PS पॉवर व 11Nm टॉर्क
ARAI प्रमाणित मायलेज सुमारे 55–65 kmpl, रिअल-वर्ल्ड मायलेज: साधारण 45–60 kmpl
अंदाजे 95–102 km/h टॉप स्पीड सिटी राईड किंवा हायवेवर चालवण्यासाठी उत्तम
सर्व व्हेरियंट्समध्ये CBS (कंबाईंड ब्रेकिंग सिस्टीम), काही मॉडेल्समध्ये फ्रंट डिस्कही उपलब्ध
10.5-11 लीटर इंधन टाकी; पूर्ण क्षमतेसह 550–600+ km रेंज मिळू शकते
स्टार्ट/स्टॉप स्विच, ट्यूबलेस टायर्स, इको इंडिकेटर, साईड-स्टँड इंजिन कट-ऑफ सारखे उपयुक्त फीचर्स
रामदायी सिंगल सीट, हलकी सस्पेन्शन व सहज हँडलिंगमुळे रोजच्या वापरासाठी आरामदायी
नवीन मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत साधारण 80–90 हजारांच्या दरम्यान
