सर्वाधिक पसंतीची बाईक Honda Shine 125

Automobile

21 February 2026

Author:  वेद बर्वे

मिडल क्लाससाठी कमी पैशात चांगले मायलेज देणारी बाईक

मिडल क्लासची पसंती

Picture Credit: Pinterest

नवीन बाईक घ्यायच्या विचारात असाल, तर Shine 125 च्या फिचर्सवर टाका एक नजर

Honda Shine 125

Picture Credit: Pinterest

23.94 cc, सिंगल-सिलेंडर, पेट्रोल  PGM-FI इंजिन, सुमारे 10.3–10.8PS पॉवर व 11Nm टॉर्क

इंजिन & पॉवर

Picture Credit: Pinterest

ARAI प्रमाणित मायलेज सुमारे  55–65 kmpl, रिअल-वर्ल्ड  मायलेज: साधारण 45–60 kmpl

मायलेज

Picture Credit: Pinterest

अंदाजे 95–102 km/h टॉप स्पीड सिटी राईड किंवा हायवेवर  चालवण्यासाठी उत्तम

टॉप स्पीड

Picture Credit: Pinterest

सुरक्षा

Picture Credit: Pinterest

सर्व व्हेरियंट्समध्ये CBS  (कंबाईंड ब्रेकिंग सिस्टीम),  काही मॉडेल्समध्ये फ्रंट  डिस्कही उपलब्ध

10.5-11 लीटर इंधन टाकी; पूर्ण क्षमतेसह 550–600+ km  रेंज मिळू शकते

रेंज

Picture Credit: Pinterest

स्टार्ट/स्टॉप स्विच, ट्यूबलेस टायर्स, इको इंडिकेटर, साईड-स्टँड इंजिन कट-ऑफ सारखे उपयुक्त फीचर्स

फीचर्स

Picture Credit: Pinterest

रामदायी सिंगल सीट, हलकी सस्पेन्शन व सहज हँडलिंगमुळे रोजच्या वापरासाठी आरामदायी

कम्फर्ट

Picture Credit: Pinterest

नवीन मॉडेलची एक्स-शोरूम किंमत साधारण 80–90 हजारांच्या दरम्यान

किंमत

Picture Credit: Pinterest

EV चे बॅटरी लाईफ वाढवा,  पैसे वाचवा: Easy Tips

पुढे वाचा