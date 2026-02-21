होंडाची नवीन बाईक  Honda SP 160 2026 लाँच

Automobile

21 February 2026

मख्खन मायलेज, क्लासिक लूक्ससह बाईकचे फिचर्सही आहेत दमदार 

Honda SP 160 2026

162.71cc, सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड, PGM-FI पेट्रोल इंजिन

इंजिन

सुमारे 13.2-13.5 PS पॉवर आणि  14.5-14.8 Nm टॉर्क पावर आउटपुट

पॉवर व टॉर्क

5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स, सरासरी मायलेज 50-60 kmpl पर्यंत मिळू शकते

ट्रान्समिशन व मायलेज

12 लिटर क्षमतेचा इंधन टँक,  फूल टँकमध्ये चांगली रेंज

इंधन टँक

ब्रेक सिस्टम

पुढील बाजूस डिस्क ब्रेक, पाठीमागे डिस्क किंवा ड्रम  ब्रेक (व्हेरिएन्टनुसार) सिंगल-चॅनेल ABS सोबत

डिजिटल LCD इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर,  लेड हेडलँप व अलॉय व्हील्स  सारखे फीचर्स

फिचर्स

एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 1.15 ते 1.22 लाख साधारण 3,999 पर्यंतचा EMI  पर्याय उपलब्ध

किंमत

