मख्खन मायलेज, क्लासिक लूक्ससह बाईकचे फिचर्सही आहेत दमदार
Picture Credit: Pinterest
162.71cc, सिंगल-सिलेंडर, एअर-कूल्ड, PGM-FI पेट्रोल इंजिन
Picture Credit: Pinterest
सुमारे 13.2-13.5 PS पॉवर आणि 14.5-14.8 Nm टॉर्क पावर आउटपुट
Picture Credit: Pinterest
5-स्पीड मॅन्युअल गिअरबॉक्स, सरासरी मायलेज 50-60 kmpl पर्यंत मिळू शकते
Picture Credit: Pinterest
12 लिटर क्षमतेचा इंधन टँक, फूल टँकमध्ये चांगली रेंज
Picture Credit: Pinterest
Picture Credit: Pinterest
पुढील बाजूस डिस्क ब्रेक, पाठीमागे डिस्क किंवा ड्रम ब्रेक (व्हेरिएन्टनुसार) सिंगल-चॅनेल ABS सोबत
डिजिटल LCD इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर, लेड हेडलँप व अलॉय व्हील्स सारखे फीचर्स
Picture Credit: Pinterest
एक्स-शोरूम किंमत अंदाजे 1.15 ते 1.22 लाख साधारण 3,999 पर्यंतचा EMI पर्याय उपलब्ध
Picture Credit: Pinterest