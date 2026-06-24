होंडा मोटर्सची Honda Activa ही भारतात सर्वाधिक विक्री होणारी स्कूटर आहे.
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मे महिन्यात या स्कूटरची २,२८,९५५ युनिट्सची विक्री झाली आहे.
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मार्केट शेअरवर ३५.६८ टक्के कब्जा करत ही स्कूटर बेस्ट सेलर ठरली आहे.
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जबरदस्त ब्रँड, कमी मेंटेनन्स, सोपे हँडलिंग आणि मायलेजमुळे ही सर्वांच्या पसंतीस पडणारी दुचाकी आहे.
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मजबूत ब्रँड व्हॅल्यू आणि डीलर नेटवर्कच्या जोरावर बाजारपेठेवर Honda Activa ने आपले वर्चस्व कायम ठेवले आहे.
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Honda Activa ची एक्स शोरुम किंमत ७५,५८३ पासून सुरु होते.
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110cc इंजिन असलेली होंडा Activa 55 किमी इतके मायलेज देते.
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