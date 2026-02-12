जर तुमचा पार्टनर तुमच्या कपड्यांपासून मित्रांपर्यंत सगळ्यावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करत असेल, तर हा मोठा इशारा आहे.
थोडीशी जळफळाट सामान्य आहे, पण प्रत्येक गोष्टीवर संशय घेणे हे असुरक्षिततेचे लक्षण आहे. हे पुढे जाऊन तणाव निर्माण करू शकते.
तुमच्या भावना, मत किंवा स्वप्नांचा आदर न करणारा पार्टनर दीर्घकाळासाठी योग्य नसतो. आदराशिवाय कोणतेही नाते टिकत नाही.
लहानसहान गोष्टींमध्येही खोटं बोलणं हा विश्वासघाताचा संकेत असतो. विश्वास तुटला तर नातं कमजोर होतं.
“तू माझ्यासाठी हे नाही केलंस तर…” अशा प्रकारची भाषा वापरणे म्हणजे भावनिक दबाव टाकणे. हे हेल्दी रिलेशनशिपचं लक्षण नाही.
लहान कारणावरून ओरडणे, वस्तू फेकणे किंवा आक्रमक वागणे हे धोकादायक संकेत आहेत. अशा वागण्याकडे दुर्लक्ष करू नये.
जर नात्यात तुम्हाला स्वतःसारखं राहता येत नसेल आणि सतत बदलण्याचा दबाव असेल, तर हा रेड फ्लॅग आहे.
