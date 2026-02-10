बटाटे, गाजर, फरसबी आणि वाटाणे नीट उकडून घ्या व थंड झाल्यावर मॅश करा.
मॅश केलेल्या भाज्यांत बारीक चिरलेला कांदा, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट व कोथिंबीर घाला.
त्यात मीठ, लाल तिखट, गरम मसाला घालून मिश्रण चांगले एकजीव करा.
या मिश्रणाचे छोटे गोल किंवा चपटे कटलेट तयार करा.
मैदा आणि पाण्याचे पातळ मिश्रण करा. कटलेट आधी मैद्याच्या मिश्रणात, नंतर ब्रेडक्रम्समध्ये घोळवा.
कढईत तेल गरम करून कटलेट मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळा.
गरमागरम व्हेज कटलेट हिरव्या चटणी किंवा टोमॅटो सॉससोबत सर्व्ह करा.
