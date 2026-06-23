पावसाळ्यात कारच्या बॅटरीचे टर्मिनल स्वच्छ आणि गंजमुक्त ठेवा.
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वायरिंगमध्ये कुठे कट, सैल कनेक्शन किंवा तडे आहेत का, याची तपासणी करा.
फ्यूज बॉक्स आणि इलेक्ट्रिकल कनेक्टरमध्ये पाणी जाऊ नये, याची विशेष काळजी घ्या.
हेडलाइट, टेललाइट आणि इंडिकेटर नियमितपणे तपासा, कारण ओलाव्यामुळे त्यात बिघाड होऊ शकतो.
कार पाण्यातून गेल्यानंतर इंजिन कंपार्टमेंटमध्ये ओलावा साचलेला नाही ना, हे पाहा.
बॅटरी कमकुवत वाटत असल्यास वेळेत तिची तपासणी करून घ्या.
कारच्या सेन्सर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक मॉड्यूल्सवर थेट पाण्याचा मारा होणार नाही, याची काळजी घ्या.
कार धुतल्यानंतर इलेक्ट्रिकल भाग पूर्णपणे कोरडे झाल्याची खात्री करा.
कोणताही इलेक्ट्रिकल बिघाड दिसल्यास स्वतः दुरुस्ती करण्याऐवजी तज्ज्ञांची मदत घ्या.