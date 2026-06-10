चॅट उघडल्यावर नावाखाली "Online" दिसत असल्यास ती व्यक्ती WhatsApp वापरत आहे.
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Online नसल्यास Last Seen वरून शेवटचा वेळ समजू शकतो.
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Typing...दिसल्यास समोरील व्यक्ती मेसेज टाइप करत आहे.
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हा संदेश दिसल्यास ती व्यक्ती व्हॉईस मेसेज रेकॉर्ड करत आहे.
Picture Credit: istockphoto
निळे टिक दिसल्यास मेसेज वाचला गेला आहे, पण Online असल्याची खात्री नसते.
Picture Credit: istockphoto
काही लोक Online, Last Seen किंवा Read Receipts लपवू शकतात.
Picture Credit: istockphoto
प्रायव्हसी सेटिंग्जमुळे Online स्टेटस मर्यादित असू शकते.
Picture Credit: istockphoto
Online ट्रॅकिंगचे दावे करणारे अनेक Apps सुरक्षित नसू शकतात.
Picture Credit: istockphoto
अधिकृत फीचर्सद्वारेच माहिती तपासणे सुरक्षित असते.
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इतरांच्या गोपनीयतेचा आदर करणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे.
Picture Credit: istockphoto