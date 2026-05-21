स्कूटरला हाताने किंवा पायाने दाबण्यासाठी कोणताही क्लच नाही. ज्यामुळे ती चालवायला खूप सोपी जाते.
Picture Credit: Pinterest
यात कंटिन्युअसली व्हेरिएबल ट्रान्समिशन आहे, जे इंजिनच्या वेगानुसार गिअर आपोआप समायोजित करते.
Picture Credit: Pinterest
याशिवाय स्कूटरमध्ये मॅन्युअल क्लचऐवजी ऑटोमॅटिक सेंट्रीफ्यूग क्लच आहे.
Picture Credit: Pinterest
जे इंजिनच्या आरपीएमनुसार आपोआप चालू आणि बंद होते.
Picture Credit: Pinterest
याशिवाय, स्कूटर फक्त ऍक्सिलरेटर फिरवल्यावरच पुढे जाते.
\Picture Credit: Pinterest
तसेच ते सुरु करण्यासाठी तुम्हाला एका हाताने ब्रेक दाबावा लागेल आणि दुसऱ्या हाताने स्टार्ट बटण दाबावे लागेल.
Picture Credit: Pinterest
त्याचवेळी तुम्ही हळूच ऍक्सिलरेटर फिरवताच स्कूटर पुढे जाऊ लागते.
Picture Credit: Pinterest
स्कूटर चालवताना तुम्ही ऍक्सिलरेटर जितका जास्त दाबाल तितका तिचा वेग वाढेल.
Picture Credit: Pinterest
तसेच क्लच नसल्यामुळे स्कूटर चालकाचे संपूर्ण लक्ष केवळ संतुलन राखण्यावर आणि ब्रेक लावण्यावरच राहते.
Picture Credit: Pinterest
Hybrid Carsची पुन्हा चलती!