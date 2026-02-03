हसणं म्हणजे नैसर्गिक औषध! जाणून घ्या फायदे

Life style

03 february 2026

Author:  नुपूर भगत

हसल्याने कॉर्टिसोल आणि अॅड्रेनालिन हे स्ट्रेस हार्मोन्स कमी होतात, त्यामुळे मन शांत होतं.

 तणाव कमी होतो

Picture Credit: Pinterest

हसताना रक्ताभिसरण सुधारतं, रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.

 हृदय निरोगी राहतं

Picture Credit: Pinterest

हसल्यामुळे शरीरात एन्डोर्फिन्स तयार होतात, जे इम्युन सिस्टिम मजबूत करतात.

 रोगप्रतिकारशक्ती वाढते

Picture Credit: Pinterest

नियमित हसल्याने नैसर्गिक पेनकिलर्ससारखं काम होतं आणि वेदनांची जाणीव कमी होते.

वेदना कमी होतात

Picture Credit: Pinterest

हसणं नैराश्य, चिंता आणि नकारात्मक विचार कमी करण्यास मदत करतं.

मानसिक आरोग्य सुधारतं

Picture Credit: Pinterest

हसण्यामुळे सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि लोकांशी नातं अधिक घट्ट होतं.

  नातेसंबंध मजबूत होतात

Picture Credit: Pinterest

हसणारी व्यक्ती संकटांनाही सकारात्मक पद्धतीने सामोरी जाते.

आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन 

Picture Credit: Pinterest

कोथिंबीर-पुदिन्याची चटकदार चटणी, आता घरीच बनवा

पुढे वाचा