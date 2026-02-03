हसल्याने कॉर्टिसोल आणि अॅड्रेनालिन हे स्ट्रेस हार्मोन्स कमी होतात, त्यामुळे मन शांत होतं.
हसताना रक्ताभिसरण सुधारतं, रक्तदाब नियंत्रित राहतो आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो.
हसल्यामुळे शरीरात एन्डोर्फिन्स तयार होतात, जे इम्युन सिस्टिम मजबूत करतात.
नियमित हसल्याने नैसर्गिक पेनकिलर्ससारखं काम होतं आणि वेदनांची जाणीव कमी होते.
हसणं नैराश्य, चिंता आणि नकारात्मक विचार कमी करण्यास मदत करतं.
हसण्यामुळे सकारात्मक ऊर्जा वाढते आणि लोकांशी नातं अधिक घट्ट होतं.
हसणारी व्यक्ती संकटांनाही सकारात्मक पद्धतीने सामोरी जाते.
