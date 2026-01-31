कोथिंबीर आणि पुदिन्याची पाने नीट स्वच्छ धुवा आणि पाणी निथळू द्या.
मिक्सरच्या भांड्यात कोथिंबीर, पुदिना, हिरवी मिरची, आलं आणि लसूण घाला.
आता त्यात जिरे, मीठ आणि लिंबाचा रस घाला.
थोडं पाणी घालून सर्व साहित्य मिक्सरमध्ये बारीक वाटून घ्या.
चटणी खूप पातळ किंवा घट्ट वाटल्यास पाणी किंवा कोथिंबीर घालून कन्सिस्टन्सी सेट करा.
तयार हिरवी चटणी सर्व्हिंग बाऊलमध्ये काढा आणि स्नॅक्ससोबत सर्व्ह करा.
तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही यात दही देखील घालू शकता.
