WhatsApp Status पाहणाऱ्यांची यादी आपोआप तयार होते.
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ज्यांनी तुमचे Status पाहिले, त्यांची नावे Viewers List मध्ये दिसतात.
Picture Credit: istockphoto
ही यादी प्रामुख्याने Status पाहण्याच्या वेळेनुसार बदलू शकते.
Picture Credit: istockphoto
नवीन Viewer आल्यावर यादीतील क्रम बदलू शकतो.
Picture Credit: istockphoto
इंटरनेट सिंक आणि अॅप अपडेटमुळेही यादीत बदल दिसू शकतो.
Picture Credit: istockphoto
Read Receipts बंद असल्यास काही View माहिती दिसू शकत नाही.
Picture Credit: istockphoto
Viewers List ही लोकप्रियता किंवा जवळच्या संपर्कांचे रँकिंग नसते.
Picture Credit: istockphoto
त्यामुळे Status Viewers चा क्रम हा अनेक तांत्रिक घटकांवर अवलंबून असू शकतो.
Picture Credit: istockphoto