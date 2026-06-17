तुम्हाला माहिती आहे  WhatsApp वर Status Viewers ची यादी कशी ठरते?

Science Technology

17 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम

WhatsApp Status

WhatsApp Status पाहणाऱ्यांची यादी आपोआप तयार होते.

Picture Credit: istockphoto

 Viewers List

ज्यांनी तुमचे Status पाहिले, त्यांची नावे Viewers List मध्ये दिसतात.

Picture Credit: istockphoto

ही यादी प्रामुख्याने Status पाहण्याच्या वेळेनुसार बदलू शकते.

वेळेनुसार बदलते

Picture Credit: istockphoto

नवीन Viewer आल्यावर यादीतील क्रम बदलू शकतो.

यादीतील क्रम 

Picture Credit: istockphoto

इंटरनेट सिंक आणि अॅप अपडेटमुळेही यादीत बदल दिसू शकतो.

इंटरनेट सिंक

Picture Credit: istockphoto

Read Receipts बंद असल्यास काही View माहिती दिसू शकत नाही.

Read Receipts

Picture Credit: istockphoto

Viewers List ही लोकप्रियता किंवा जवळच्या संपर्कांचे रँकिंग नसते.

Viewers List

Picture Credit: istockphoto

त्यामुळे Status Viewers चा क्रम हा अनेक तांत्रिक घटकांवर अवलंबून असू शकतो.

Status Viewers 

Picture Credit: istockphoto

इंडक्शनचाही होऊ शकतो स्फोट

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