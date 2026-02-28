मानवी दृष्टी कुठपर्यंत पोहचू शकते?

28 february 2026

Author:  दिवेश चव्हाण

मानवी डोळ्यांची पाहण्याची क्षमता खूप मोठी असली तरी ती परिस्थितीवर अवलंबून असते.

मानवी डोळ्यांची क्षमता

साधारणपणे मोकळ्या जागेत आपण ३ ते ५ किमीपर्यंत वस्तू स्पष्टपणे पाहू शकतो.

कुठपर्यंत पाहू शकतो?

पृथ्वी गोल असल्यामुळे क्षितिज (होरायझन) मर्यादा ठरवते, त्यामुळे त्यापुढील वस्तू दिसत नाहीत.

पृथ्वी गोल

उंच ठिकाणावरून (जसे डोंगर किंवा इमारत) पाहिल्यास ही मर्यादा वाढते.

डोंगर

स्वच्छ हवामानात आणि अडथळे नसतील तर दूरवरचे दिवे किंवा मोठ्या वस्तू दिसू शकतात.

अडथळे

डोळ्यांची क्षमता प्रकाश, वातावरण आणि दृष्टीच्या आरोग्यावरही अवलंबून असते.

क्षमता

म्हणूनच मानवी डोळे “अनंत अंतर” पाहू शकतात, पण स्पष्टता मात्र मर्यादित असते. 

अंतर

