मानवी दृष्टी कुठपर्यंत पोहचू शकते?

मानवी डोळ्यांची पाहण्याची क्षमता खूप मोठी असली तरी ती परिस्थितीवर अवलंबून असते.
साधारणपणे मोकळ्या जागेत आपण ३ ते ५ किमीपर्यंत वस्तू स्पष्टपणे पाहू शकतो.
पृथ्वी गोल असल्यामुळे क्षितिज (होरायझन) मर्यादा ठरवते, त्यामुळे त्यापुढील वस्तू दिसत नाहीत.
उंच ठिकाणावरून (जसे डोंगर किंवा इमारत) पाहिल्यास ही मर्यादा वाढते.
स्वच्छ हवामानात आणि अडथळे नसतील तर दूरवरचे दिवे किंवा मोठ्या वस्तू दिसू शकतात.
डोळ्यांची क्षमता प्रकाश, वातावरण आणि दृष्टीच्या आरोग्यावरही अवलंबून असते.
म्हणूनच मानवी डोळे “अनंत अंतर” पाहू शकतात, पण स्पष्टता मात्र मर्यादित असते.
