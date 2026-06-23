रस्त्यावर गाडी चालवताना एखादा खिळा, काचेचा तुकडा किंवा कोणतीही टोकदार वस्तू कधीही टायरला पंक्चर करु शकते.
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मालकांसाठी आणि चालकांसाठी ही एक सामान्य पण त्रासदायक समस्या आहे.
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पण, प्रश्न निर्माण होतो की टायर किती वेळा पंक्चर सहन करु शकतो.
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तज्ज्ञांच्या मते जर पंक्चर ट्रेड एरियामध्ये असेल आणि छिद्र लहान असेल तर टायर २ ते ३ वेळा सुरक्षितपणे दुरुस्त केला जाऊ शकतो.
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टायर वारंवार पंक्चर होत असेल किंवा एकाच ठिकाणी होत असेल तर तो बदलायची वेळ आली आहे.
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मोठे छिद्र पडल्यास किंवा टायरच्या बाजूला पंक्चर झाल्यास ते दुरुस्त करण्याऐवजी टायर बदलणे अधिक सुरक्षित आहे.
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कारण साइडवॉलवरील रबर पातळ असतो आणि तिथे दुरुस्ती करणे धोकादायक ठरु शकते.
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साधारणपणे, ४० ते ५० हजार किलोमीटरच्या दरम्यान गाडीचे टायर बदलण्याचा सल्ला दिला जातो.
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केवळ मायलेज नाही तर वेळ देखील महत्त्वाची भूमिका बजावते.
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गाडी कमी चालवली जात असली तरीही ४-५ वर्षानंतर टायर बदलले पाहिजेत.
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