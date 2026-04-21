येथे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो.
जुने डबे, रुळ आणि उपकरणे वेळोवेळी बदलली जातात.
भारतीय रेल्वे दरवर्षी हे भंगार म्हणून विकून हजारो कोटी रुपये कमावते.
रेल्वेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६८१३.८६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.
हे त्यांच्या ६००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा खूप जास्त होते.
२०२४-२५ मध्येही रेल्वेने ६६४१.७८ कोटी रुपयांची विक्रमी रक्कम कमावली होती.
हा तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचा एक प्रमुख भाग आहे.
रेल्वेला प्रवाशांवर भाड्याचा बोजा न टाकता आधुनिक सुविधा पुरवणे शक्य होते.
