भंगार विकून रेल्वे किती पैसे कमावते?

Science Technology

18 April 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे - निकम 

कचरा होतो निर्माण

येथे दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात कचरा निर्माण होतो.

उपकरणे बदलणे

जुने डबे, रुळ आणि उपकरणे वेळोवेळी बदलली जातात.

भारतीय रेल्वे दरवर्षी हे भंगार म्हणून विकून हजारो कोटी रुपये कमावते. 

भंगार विकून कमावले कोटी

रेल्वेने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात ६८१३.८६ कोटी रुपयांपेक्षा जास्त कमाई केली आहे.

आर्थिक वर्षात अधिक कमाई

हे त्यांच्या ६००० कोटी रुपयांच्या उद्दिष्टापेक्षा खूप जास्त होते. 

६००० कोटी 

२०२४-२५ मध्येही रेल्वेने ६६४१.७८ कोटी रुपयांची विक्रमी रक्कम कमावली होती.

विक्रमी रक्कम कमावली 

हा तिकीट विक्रीव्यतिरिक्त मिळणाऱ्या महसुलाचा एक प्रमुख भाग आहे.

महसुलाचा प्रमुख भाग 

 रेल्वेला प्रवाशांवर भाड्याचा बोजा न टाकता आधुनिक सुविधा पुरवणे शक्य होते.

सुविधा पुरवणे 

