Sunroof कारची योग्य काळजी घेतली नाही तर होऊ शकतो मोठा खर्च

Automobile

12 June 2026

Author:  प्रज्ञा घोगळे-निकम

नियमित स्वच्छता करा

सनरूफच्या काचा आणि आजूबाजूचा भाग नियमित स्वच्छ ठेवा. धूळ आणि घाण साचल्यास त्याच्या हालचालीवर परिणाम होऊ शकतो.

Picture Credit: Pinterest

रबर सीलची काळजी घ्या

सनरूफभोवती असलेले रबर सील खराब झाल्यास गळती होऊ शकते. त्यांची वेळोवेळी तपासणी करा.

Picture Credit: Pinterest

अनावश्यक जोर लावू नका

सनरूफ उघडताना किंवा बंद करताना अडथळा जाणवत असल्यास जबरदस्ती करू नका. यामुळे यंत्रणेला नुकसान होऊ शकते.

Picture Credit: Pinterest

मुसळधार पावसात सनरूफ पूर्णपणे बंद असल्याची खात्री करा. गळती टाळण्यासाठी सील व्यवस्थित आहेत का तेही पाहा.

पावसाळ्यात विशेष काळजी घ्या

Picture Credit: Pinterest

सनरूफ ज्या ट्रॅकवर सरकते, त्यामध्ये धूळ किंवा कचरा अडकू शकतो. त्यामुळे तो भाग स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे.

ट्रॅक स्वच्छ ठेवा

Picture Credit: Pinterest

सनरूफमधून आवाज येत असल्यास किंवा ते सुरळीत काम करत नसेल तर सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करून घ्या.

वेळेवर तपासणी करा

\Picture Credit: Pinterest

सनरूफची नियमित देखभाल करणे महत्त्वाचे आहे. योग्य काळजी घेतल्यास ते दीर्घकाळ सुरळीत आणि सुरक्षितपणे वापरता येते.

नियमित देखभाल 

Picture Credit: Pinterest

मर्सिडीजची स्वस्त EV कार कितीला पडेल?

पुढे वाचा