सनरूफच्या काचा आणि आजूबाजूचा भाग नियमित स्वच्छ ठेवा. धूळ आणि घाण साचल्यास त्याच्या हालचालीवर परिणाम होऊ शकतो.
Picture Credit: Pinterest
सनरूफभोवती असलेले रबर सील खराब झाल्यास गळती होऊ शकते. त्यांची वेळोवेळी तपासणी करा.
Picture Credit: Pinterest
सनरूफ उघडताना किंवा बंद करताना अडथळा जाणवत असल्यास जबरदस्ती करू नका. यामुळे यंत्रणेला नुकसान होऊ शकते.
Picture Credit: Pinterest
मुसळधार पावसात सनरूफ पूर्णपणे बंद असल्याची खात्री करा. गळती टाळण्यासाठी सील व्यवस्थित आहेत का तेही पाहा.
Picture Credit: Pinterest
सनरूफ ज्या ट्रॅकवर सरकते, त्यामध्ये धूळ किंवा कचरा अडकू शकतो. त्यामुळे तो भाग स्वच्छ ठेवणे आवश्यक आहे.
Picture Credit: Pinterest
सनरूफमधून आवाज येत असल्यास किंवा ते सुरळीत काम करत नसेल तर सर्व्हिस सेंटरमध्ये तपासणी करून घ्या.
\Picture Credit: Pinterest
सनरूफची नियमित देखभाल करणे महत्त्वाचे आहे. योग्य काळजी घेतल्यास ते दीर्घकाळ सुरळीत आणि सुरक्षितपणे वापरता येते.
Picture Credit: Pinterest
मर्सिडीजची स्वस्त EV कार कितीला पडेल?