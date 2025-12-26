त्वचेचा प्रकार ओळखून त्यानुसार लोशन निवडा.
नैसर्गिक घटक असलेले आणि केमिकल्स कमी असलेले लोशन घ्या.
पॅराबेन आणि सल्फेटमुक्त लोशनला प्राधान्य द्या. हे घटक त्वचेसाठी हानिकारक ठरतात.
जास्त तीव्र सुगंध असलेले लोशन टाळा. माइल्ड किंवा फ्रॅगरन्स-फ्री लोशन वापरणे उत्तम.
हिवाळ्यात जाड आणि अधिक मॉइश्चर देणारे लोशन वापरावे, तर उन्हाळ्यात हलके, नॉन-ग्रीसी लोशन निवडावे.
लोशन खरेदी करताना एक्सपायरी डेट नक्की तपासा. एक्सपायर झालेले लोशन वापरल्यास त्वचेचे नुकसान होऊ शकते.
वापरण्याआधी पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे. कोणतीही खाज, जळजळ किंवा लालसरपणा जाणवला तर ते लोशन वापरू नका.
