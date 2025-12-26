बॉडी लोशन खरेदी करताना महत्त्वाच्या गोष्टी  लक्षात ठेवा

Life style

26 December, 2025

Author:  नुपूर भगत

त्वचेचा प्रकार ओळखून  त्यानुसार लोशन निवडा.

योग्य प्रकार निवडा

Picture Credit: Pinterest

 नैसर्गिक घटक असलेले आणि केमिकल्स कमी असलेले लोशन घ्या.

केमिकल फ्री लोशन

Picture Credit: Pinterest

 पॅराबेन आणि सल्फेटमुक्त लोशनला प्राधान्य द्या. हे घटक त्वचेसाठी हानिकारक ठरतात.

पॅराबेन-सल्फेटमुक्त लोशन

Picture Credit: Pinterest

जास्त तीव्र सुगंध असलेले लोशन टाळा. माइल्ड किंवा फ्रॅगरन्स-फ्री लोशन वापरणे उत्तम.

सुगंधाबाबत काळजी

Picture Credit: Pinterest

हिवाळ्यात जाड आणि अधिक मॉइश्चर देणारे लोशन वापरावे, तर उन्हाळ्यात हलके, नॉन-ग्रीसी लोशन निवडावे.

हवामानानुसार लोशन निवडा

Picture Credit: Pinterest

लोशन खरेदी करताना एक्सपायरी डेट नक्की तपासा. एक्सपायर झालेले लोशन वापरल्यास त्वचेचे नुकसान होऊ शकते.

एक्सपायरी डेट

Picture Credit: Pinterest

वापरण्याआधी पॅच टेस्ट करणे आवश्यक आहे. कोणतीही खाज, जळजळ किंवा लालसरपणा जाणवला तर ते लोशन वापरू नका.

पॅच टेस्ट 

Picture Credit: Pinterest

