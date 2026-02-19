गाडी चालवताना अचानक ब्रेक फेल झाल्यास, पॅनिक होणे साहाजिक आहे पण अशावेळी संयम सोडू नका
पॅनिक अवस्थेत स्टीअरिंग व्हिल वरचं नियंत्रण सोडू नका, गाडी सरळ ठेवा
ब्रेक पेडल वारंवार दाबून पाहा; कधी कधी हायड्रॉलिक प्रेशर परत येते
मॅन्युअलमध्ये हळूहळू लोअर गिअर टाका; ऑटोमॅटिकमध्ये ‘L’ किंवा ‘2’ मोड वापरा
हँडब्रेक एकदम ओढू नका; हलक्या हाताने हळूहळू लावा नाहीतर गाडी घसरण्याचा धोका असतो.
मागच्या वाहनांना इशारा देण्यासाठी त्वरित Hazard Lights सुरू करा, हॉर्न वाजवा
रस्त्याच्या कडेला मातीच्या ढिगाऱ्याकडे/ चढणाकडे गाडी वळवा, ज्यामुळे वेग कमी होईल
लगेचच इंजिन बंद करा आणि तात्काळ मेकॅनिक/रोडसाइड असिस्टन्सशी संपर्क साधा
