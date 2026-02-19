चालू गाडीचे ब्रेक अचानक फेल झाले तर काय कराल?

Automobile

19 february 2026

Author:  वेद बर्वे

गाडी चालवताना अचानक ब्रेक  फेल झाल्यास, पॅनिक होणे  साहाजिक आहे पण अशावेळी  संयम सोडू नका

संयम ठेवा

पॅनिक अवस्थेत स्टीअरिंग व्हिल वरचं नियंत्रण सोडू नका, गाडी सरळ ठेवा

स्टीअरिंगवर नियंत्रण ठेवा

ब्रेक पेडल वारंवार दाबून पाहा;  कधी कधी हायड्रॉलिक प्रेशर  परत येते

पंपिंग करा

मॅन्युअलमध्ये हळूहळू लोअर  गिअर टाका; ऑटोमॅटिकमध्ये  ‘L’ किंवा ‘2’ मोड वापरा

गिअर कमी करा

हँडब्रेक एकदम ओढू नका;  हलक्या हाताने हळूहळू लावा नाहीतर गाडी घसरण्याचा  धोका असतो.

हँडब्रेक सावकाश वापरा

मागच्या वाहनांना इशारा देण्यासाठी त्वरित Hazard Lights सुरू करा, हॉर्न वाजवा

हॅझर्ड लाईट लावा

रस्त्याच्या कडेला मातीच्या ढिगाऱ्याकडे/ चढणाकडे गाडी वळवा, ज्यामुळे वेग कमी होईल

मोकळ्या जागेकडे वळा

लगेचच इंजिन बंद करा आणि तात्काळ मेकॅनिक/रोडसाइड असिस्टन्सशी संपर्क साधा

गाडी थांबल्यावर

