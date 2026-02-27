समोरचा खोटं बोलतोय? या छोट्या गोष्टींवरून लगेच ओळखा

Life style

27 february 2026

Author:  नुपूर भगत

खोटं बोलताना काही लोक डोळ्यात डोळे घालून बोलत नाहीत. स्थिर नजर ठेवून “ओव्हर कॉन्फिडंट” दिसण्याचा प्रयत्न करतात.

 डोळ्यांचा संपर्क बदलतो

Picture Credit: Pinterest

ओठ चावणे, वारंवार पापण्या लवणे किंवा चेहऱ्यावर कृत्रिम हसू. भावना आणि शब्द जुळत नसतील तर शंका घ्या.

चेहऱ्यावर ताण दिसतो

Picture Credit: Pinterest

सोप्या प्रश्नाला उत्तर देताना जास्त वेळ घेणे. कथा तयार करण्यासाठी मेंदूला वेळ लागतो.

उत्तर देताना विलंब

Picture Credit: Pinterest

कधी अनावश्यक तपशील देतात, कधी अस्पष्ट बोलतात. सत्य सांगणारा व्यक्ती साधे आणि स्पष्ट बोलतो.

तपशील फारच कमी

Picture Credit: Pinterest

हात लपवणे, खुर्चीत अस्वस्थ हालचाल, घाम येणे. ताण वाढला की शरीर संकेत देऊ लागते.

शरीराची हालचाल बदलते

Picture Credit: Pinterest

अचानक आवाज जास्त उंच किंवा खूपच हळू होतो. गोंधळल्यासारखा किंवा चिडचिडा टोन येऊ शकतो.

आवाजाचा टोन बदलतो

Picture Credit: Pinterest

“तुला असं का वाटतं?” अशा प्रकारे विषय बदलणे.थेट उत्तर टाळणे हा देखील एक संकेत असू शकतो.

प्रश्न परत तुमच्यावर ढकलणे

Picture Credit: Pinterest

