एका भांड्यात रवा, दही, साखर आणि तेल एकत्र करून १५–२० मिनिटे झाकून ठेवा.
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त्यात दूध, व्हॅनिला इसेन्स, बेकिंग पावडर आणि बेकिंग सोडा घालून गुठळ्या न राहता हलकेच मिसळा.
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केकच्या साच्याला तेल लावून त्यावर थोडा रवा किंवा बटर पेपर लावा.
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तयार मिश्रण साच्यात ओतून वरून चिरलेला सुका मेवा पसरवा.
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गरम केलेल्या ओव्हनमध्ये १८०°से. तापमानावर ३०–३५ मिनिटे बेक करा. कुकरमध्ये करत असल्यास मीठ घालून प्रीहीट करून ३५–४० मिनिटे शिजवा.
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टूथपिक केकमध्ये घालून पाहा. ती स्वच्छ बाहेर आली तर केक तयार आहे.
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केक पूर्णपणे थंड झाल्यावर साच्यातून बाहेर काढा, तुकडे करून चहा किंवा कॉफीसोबत सर्व्ह करा.
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