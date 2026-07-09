पाणिनी हा इटालियन सँडविचचा प्रकार आहे

Life style

09 July 2026

Author:  नुपूर भगत

ब्रेडच्या एका बाजूला मेयोनीज किंवा पुदिना चटणी समान प्रमाणात लावा.

मेयोनीज किंवा पुदिना चटणी

Picture Credit: Pinterest

त्यावर चीज स्लाइस ठेवा आणि भाजलेले चिकन किंवा तयार केलेले भाज्यांचे मिश्रण पसरवा.

स्टाफिंग पसरवा

Picture Credit: Pinterest

आता कांदा, टोमॅटो, काकडी किंवा सिमला मिरची घाला. त्यावर मीठ, काळी मिरी, ओरिगॅनो आणि चिली फ्लेक्स शिंपडा.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

दुसरा ब्रेड स्लाइस ठेवून हलक्या हाताने दाबा आणि बाहेरील बाजूला बटर लावा.

दुसरा ब्रेड स्लाइस ठेवा

Picture Credit: Pinterest

तव्यावर तयार पाणिनी दोन्ही बाजूंनी छान खरपूस भाजून घ्या. 

दोन्ही बाजूंनी भाजा

Picture Credit: Pinterest

ब्रेड सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तसेच चीज पूर्णपणे वितळेपर्यंत शेकून घ्या.

चीज वितळेपर्यंत शेका 

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम पाणिनी तिरकी कापून टोमॅटो सॉस, चिली सॉस किंवा पुदिना चटणीसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

घरच्या घरी बनवा सुगंधी चहाचा मसाला

पुढे वाचा