एका भांड्यात मैदा, साखर, बेकिंग पावडर आणि मीठ एकत्र करून हलके मिसळा.
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दुसऱ्या भांड्यात अंडे, दूध, वितळलेले बटर आणि व्हॅनिला इसेन्स फेटून घ्या. हे मिश्रण कोरड्या साहित्यामध्ये घालून गुळगुळीत बॅटर तयार करा.
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नॉन-स्टिक तवा मध्यम आचेवर गरम करून त्यावर थोडे बटर किंवा तेल लावा.
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तव्यावर थोडे बॅटर घाला. त्याच्या मध्यभागी १ टीस्पून न्युटेला ठेवा आणि त्यावर पुन्हा थोडे बॅटर घालून न्युटेला पूर्णपणे झाकून टाका.
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एका बाजूने छोटे बुडबुडे दिसू लागल्यावर पॅनकेक काळजीपूर्वक उलटा आणि दुसरी बाजूही सोनेरी रंग येईपर्यंत शेकून घ्या.
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याच पद्धतीने उरलेल्या बॅटरचे सर्व न्युटेला स्टफ्ड पॅनकेक तयार करून घ्या.
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