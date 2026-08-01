संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी स्वादिष्ट स्नॅक

Life style

1 August 2026

Author:  नुपूर भगत

बटाटे सोलून जाडसर लांब काप करून स्वच्छ पाण्यात १० मिनिटे भिजत ठेवा. नंतर पाणी काढून स्वच्छ कापडाने पूर्ण कोरडे करा.

बटाटे धुवा

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एका मोठ्या भांड्यात बटाट्याचे काप घेऊन त्यात कॉर्नफ्लोअर, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, हळद, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला आणि मीठ घाला.

साहित्य मिसळा

Picture Credit: Pinterest

सर्व साहित्य हलक्या हाताने एकत्र मिसळा. आवश्यक वाटल्यास एक-दोन टीस्पून पाणी शिंपडून मसाला बटाट्यांना व्यवस्थित चिकटवा.

बटाट्यांना कोट करा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल मध्यम आचेवर गरम करा. तेल पुरेसे गरम झाल्यावर बटाट्याचे काप थोडे-थोडे करून सोडा.

कढईत तेल घाला

Picture Credit: Pinterest

बटाटे मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. जास्त कुरकुरीतपणा हवा असल्यास दोनदा तळू शकता.

बटाटे तळा 

Picture Credit: Pinterest

तळलेले आलू करारे टिश्यू पेपरवर काढा, जेणेकरून अतिरिक्त तेल निघून जाईल. वरून चाट मसाला आणि कोथिंबीर भुरभुरा.

चाट मसाला

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम आलू करारे हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा दह्याच्या डिपसोबत सर्व्ह करा. 

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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