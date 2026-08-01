बटाटे सोलून जाडसर लांब काप करून स्वच्छ पाण्यात १० मिनिटे भिजत ठेवा. नंतर पाणी काढून स्वच्छ कापडाने पूर्ण कोरडे करा.
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एका मोठ्या भांड्यात बटाट्याचे काप घेऊन त्यात कॉर्नफ्लोअर, तांदळाचे पीठ, लाल तिखट, हळद, धणे-जिरे पूड, गरम मसाला आणि मीठ घाला.
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सर्व साहित्य हलक्या हाताने एकत्र मिसळा. आवश्यक वाटल्यास एक-दोन टीस्पून पाणी शिंपडून मसाला बटाट्यांना व्यवस्थित चिकटवा.
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कढईत तेल मध्यम आचेवर गरम करा. तेल पुरेसे गरम झाल्यावर बटाट्याचे काप थोडे-थोडे करून सोडा.
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बटाटे मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा. जास्त कुरकुरीतपणा हवा असल्यास दोनदा तळू शकता.
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तळलेले आलू करारे टिश्यू पेपरवर काढा, जेणेकरून अतिरिक्त तेल निघून जाईल. वरून चाट मसाला आणि कोथिंबीर भुरभुरा.
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गरमागरम आलू करारे हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा दह्याच्या डिपसोबत सर्व्ह करा.
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