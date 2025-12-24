दही फ्रिजमधून बाहेर काढून थोडा वेळ ठेवा, जेणेकरून ते फार थंड राहणार नाही.
यासाठी प्रथम दही मिक्सरच्या भांड्यात किंवा पातेल्यात घ्या.
दह्यात थोडे थंड पाणी घालून रवी (घुसळणी) किंवा मिक्सरने फेटायला सुरुवात करा.
घुसळताना काही वेळातच बटर वेगळे होऊ लागते आणि पाणी वेगळे दिसते.
बटर पूर्णपणे वेगळे झाल्यावर त्याला हाताने वेगळे घेऊन त्याचा गोळा करा.
गोळा केलेले बटर स्वच्छ थंड पाण्याने २–३ वेळा धुवा, त्यामुळे आंबटपणा निघून जातो.
चवीसाठी थोडे मीठ मिसळा आणि बटर फ्रिजमध्ये साठवून ठेवा.
