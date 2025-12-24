दह्यापासून बटर बनवण्याची सोपी पद्धत 

Life style

24 December, 2025

Author:  नुपूर भगत

दही फ्रिजमधून बाहेर काढून थोडा वेळ ठेवा, जेणेकरून ते फार थंड राहणार नाही.

दही फ्रीजमधून काढा

Picture Credit: Pinterest

यासाठी प्रथम दही मिक्सरच्या भांड्यात किंवा पातेल्यात घ्या.

मिक्सरच्या भांड्यात दही टाका

Picture Credit: Pinterest

दह्यात थोडे थंड पाणी घालून रवी (घुसळणी) किंवा मिक्सरने फेटायला सुरुवात करा.

दही फेटुन घ्या

Picture Credit: Pinterest

घुसळताना काही वेळातच बटर वेगळे होऊ लागते आणि पाणी वेगळे दिसते.

बटर-पाणी वेगळे होईल

Picture Credit: Pinterest

बटर पूर्णपणे वेगळे झाल्यावर त्याला हाताने वेगळे घेऊन त्याचा गोळा करा.

हाताने गोळा बनवा

Picture Credit: Pinterest

गोळा केलेले बटर स्वच्छ थंड पाण्याने २–३ वेळा धुवा, त्यामुळे आंबटपणा निघून जातो.

पाण्याने धुवा

Picture Credit: Pinterest

चवीसाठी थोडे मीठ मिसळा आणि बटर फ्रिजमध्ये साठवून ठेवा.

मीठ मिसळा

Picture Credit: Pinterest

आंबट, गोड अन् मसालेदार सांबार रेसिपी! 

पुढे वाचा