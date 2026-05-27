5 मिनिटांत तयार करा कॅफे स्टाईल कोल्ड कॉफी

27 May 2026

Author:  नुपूर भगत

मिक्सरच्या जारमध्ये थंड दूध घाला. दूध जितके थंड असेल तितकी कोल्ड कॉफी अधिक चविष्ट लागते.

त्यात इंस्टंट कॉफी पावडर आणि साखर घालून 30 सेकंद ब्लेंड करा, त्यामुळे कॉफी पूर्णपणे मिसळेल.

आता बर्फाचे तुकडे आणि एक स्कूप व्हॅनिला आईस्क्रीम घाला. यामुळे कोल्ड कॉफीला क्रीमी टेक्स्चर मिळते.

सगळे मिश्रण 1 ते 2 मिनिटे हाय स्पीडवर ब्लेंड करा. वर फेस तयार होईपर्यंत ब्लेंड करणे महत्त्वाचे आहे.

सर्व्हिंग ग्लासच्या आतील बाजूला चॉकलेट सिरप टाका. त्यामुळे कोल्ड कॉफी दिसायलाही आकर्षक वाटते.

तयार कोल्ड कॉफी ग्लासमध्ये ओता आणि वरून उरलेला आईस्क्रीम घाला.

शेवटी चॉकलेट किस किंवा थोडी कॉफी पावडर भुरभुरवा आणि लगेच थंडगार सर्व्ह करा.

