उकडलेल्या मक्याचे दाणे मिक्सरमध्ये हलकेच फिरवून जाडसर वाटून घ्या. पूर्ण पेस्ट करू नका.
Picture Credit: Pinterest
एका भांड्यात वाटलेला मका, कुस्करलेले बटाटे, हिरवी मिरची, आले-लसूण पेस्ट, कोथिंबीर, लाल तिखट, गरम मसाला, जिरेपूड, मीठ घालून एकजीव करा.
Picture Credit: Pinterest
मिश्रण खूप ओलसर वाटत असल्यास त्यात कॉर्नफ्लोअर किंवा ब्रेडक्रम्ब्स घालून घट्ट करा.
Picture Credit: Pinterest
तयार मिश्रणाचे समान आकाराचे गोळे करून त्यांना गोल किंवा अंडाकृती कटलेटचा आकार द्या.
Picture Credit: Pinterest
प्रत्येक कटलेट ब्रेडक्रम्ब्समध्ये हलकेच घोळवून सर्व बाजूंनी समान कोटिंग करा.
Picture Credit: Pinterest
तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल घाला. कटलेट मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत शॅलो फ्राय करा.
Picture Credit: Pinterest
गरमागरम मक्याचे कटलेट टोमॅटो सॉस, हिरवी चटणी किंवा दही-पुदिना डिपसोबत सर्व्ह करा.
Picture Credit: Pinterest