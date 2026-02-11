भेंडी नीट धुऊन पूर्ण कोरडी करून पातळ लांब चिरा करून घ्या.
एका भांड्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, हळद, लाल तिखट, जिरे पूड आणि मीठ घाला.
या मिश्रणात कापलेली भेंडी घालून हलक्या हाताने मिसळा.
भेंडीला पाणी न घालता मसाले नीट चिकटतील याची काळजी घ्या.
कढईत तेल गरम करून त्यात भेंडी थोड्या थोड्या प्रमाणात घाला.
मध्यम आचेवर भेंडी सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.
तयार झालेली कुरकुरीत भेंडी फ्राय काढून गरमागरम सर्व्ह करा.
