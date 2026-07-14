घरच्या घरी बनवा कुरकुरीत मल्टीग्रेन खाकरा

Life style

14 July 2026

Author:  नुपूर भगत

एका मोठ्या भांड्यात सर्व प्रकारची पिठे, बेसन, ओवा, जिरे, हळद, तिखट, धणे-जिरे पूड आणि मीठ एकत्र करा.

पीठ तयार करा

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त्यात तेल घालून मिसळा. नंतर कोमट पाणी घालत घट्ट आणि मऊसर पीठ मळा. 15-20 मिनिटे झाकून ठेवा.

पीठ मळा

Picture Credit: Pinterest

पीठाचे समान आकाराचे छोटे गोळे करून घ्या. प्रत्येक गोळा कोरड्या पिठात घोळवा.

गोळे तयार करा

Picture Credit: Pinterest

प्रत्येक गोळ्याची शक्य तितकी पातळ आणि गोल पोळी लाटा, म्हणजे खाखरा अधिक कुरकुरीत होईल.

पोळी लाटा

Picture Credit: Pinterest

गरम तव्यावर पोळी दोन्ही बाजूंनी हलकी भाजा. नंतर स्वच्छ कापड किंवा खाखरा प्रेसने दाबत मंद आचेवर कुरकुरीत होईपर्यंत भाजा.

 भाजून घ्या

Picture Credit: Pinterest

खाकरा पूर्णपणे सोनेरी आणि खुसखुशीत झाल्यावर तव्यावरून काढा. इच्छेनुसार वरून हलके तूप किंवा तेल लावू शकता.

कुरकुरीत करा

Picture Credit: Pinterest

खाकरा पूर्ण थंड झाल्यावर हवाबंद डब्यात भरून ठेवा. गरम चहासोबत कुरकुरीत मल्टीग्रेन खाकरा सर्व्ह करा

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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