मेथीची पाने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
एका मोठ्या बाउलमध्ये चिरलेली मेथी, कांदा आणि हिरव्या मिरच्या घाला.
Picture Credit: Pinterest
त्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, हळद, लाल तिखट, अजवाइन आणि मीठ घालून मिक्स करा.
Picture Credit: Pinterest
थोडं थोडं पाणी घालत घट्टसर मिश्रण तयार करा. मिश्रण फार पातळ करू नका.
Picture Credit: Pinterest
कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम आचेवर गरम असावे.
Picture Credit: Pinterest
हाताने किंवा चमच्याने थोडं थोडं मिश्रण तेलात सोडून भजी तळा. दोन्ही बाजूंनी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळा.
Picture Credit: Pinterest
तयार पकोरे टिश्यू पेपरवर काढा आणि गरमागरम चटणी किंवा सॉसबरोबर सर्व्ह करा.
Picture Credit: Pinterest