कुरकुरीत आणि मसालेदार मेथी भजी बनवा घरच्या घरी

Life style

21 April 2026

Author:  नुपूर भगत

मेथीची पाने स्वच्छ धुवून बारीक चिरून घ्या.

मेथीची पाने धुवा

Picture Credit: Pinterest

एका मोठ्या बाउलमध्ये चिरलेली मेथी, कांदा आणि हिरव्या मिरच्या घाला.

कांदा घाला

Picture Credit: Pinterest

त्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, हळद, लाल तिखट, अजवाइन आणि मीठ घालून मिक्स करा.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

थोडं थोडं पाणी घालत घट्टसर मिश्रण तयार करा. मिश्रण फार पातळ करू नका.

मिश्रण तयार करा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम करा. तेल मध्यम आचेवर गरम असावे.

तेल गरम करा

Picture Credit: Pinterest

हाताने किंवा चमच्याने थोडं थोडं मिश्रण तेलात सोडून भजी तळा. दोन्ही बाजूंनी गोल्डन ब्राऊन होईपर्यंत तळा.

भजी तळा

Picture Credit: Pinterest

तयार पकोरे टिश्यू पेपरवर काढा आणि गरमागरम चटणी किंवा सॉसबरोबर सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

तोंडात विरघळणारे लखनवी स्टाईल व्हेज गालौटी कबाब

पुढे वाचा