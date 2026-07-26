काकडीचे थालीपीठ रेसिपी

Life style

26 July 2026

Author:  नुपूर भगत

किसलेली काकडी हलकेच दाबून अतिरिक्त पाणी काढा. हे पाणी न फेकता पीठ मळण्यासाठी वापरू शकता.

काकडीतील पाणी काढा

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मोठ्या भांड्यात ज्वारीचे पीठ, तांदळाचे पीठ, जिरे, हळद, मीठ आणि तीळ एकत्र मिसळा.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

त्यात किसलेली काकडी, हिरव्या मिरच्या आणि कोथिंबीर घालून सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव करा.

साहित्य एकत्र करा

Picture Credit: Pinterest

काकडीतील पाणी किंवा आवश्यकतेनुसार थोडे पाणी घालून मऊसर आणि थालीपीठ थापता येईल असे पीठ तयार करा.

पीठ तयार करा

Picture Credit: Pinterest

 ओल्या कापडावर हाताला पाणी लावून थालीपीठ गोल आकारात थापा आणि मध्ये २-३ लहान छिद्रे करा.

थालीपीठ थापा 

Picture Credit: Pinterest

गरम तव्यावर थालीपीठ हलक्या हाताने सोडा. छिद्रांमध्ये आणि कडांना थोडे तेल घालून मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजा.

खरपूस भाजा

Picture Credit: Pinterest

गरमागरम काकडीचे थालीपीठ दही, लोणी, तूप, हिरवी चटणी किंवा लसूण चटणीसोबत सर्व्ह करा. 

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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