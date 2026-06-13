घरच्या घरी बनवा रेस्टॉरंट-स्टाईल फ्रेंच फ्राईज

Life style

13 June 2026

Author:  नुपूर भगत

बटाट्यांची सालं काढून त्यांचे लांब आणि समान आकाराचे काप करून घ्या.

बटाट्याचे काप करा

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 हे काप 20-30 मिनिटे थंड पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे अतिरिक्त स्टार्च निघून जाईल.

पाण्यात भिजवा

Picture Credit: Pinterest

पाणी काढून बटाट्याचे काप स्वच्छ कापडावर पसरवून पूर्णपणे कोरडे करा.

 कापडावर पसरवा

Picture Credit: Pinterest

कढईत तेल गरम करून बटाटे मध्यम आचेवर 4-5 मिनिटे अर्धवट तळून घ्या. ते सोनेरी होऊ देऊ नका.

बटाटे तळा

Picture Credit: Pinterest

तळलेले बटाटे बाहेर काढून 10 मिनिटे थंड होऊ द्या.

फ्रेंच फ्राईज थंड होऊ द्या

Picture Credit: Pinterest

तेल पुन्हा गरम करून त्याच बटाट्यांना हाय आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळा.

डबल फ्राय

Picture Credit: Pinterest

तयार फ्रेंच फ्राईजवर मीठ, चाट मसाला किंवा काळी मिरी पावडर भुरभुरवा आणि गरमागरम सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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