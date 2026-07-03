परफेक्ट मेथी मुठिया बनवण्यासाठी टिप्स

Life style

03 July 2026

Author:  नुपूर भगत

एका मोठ्या भांड्यात चिरलेली मेथी, गव्हाचे पीठ, बेसन, रवा, हळद, तिखट, धने-जिरे पूड, जिरे, साखर आणि मीठ एकत्र करा.

साहित्य एकत्र करा

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त्यामध्ये आले-हिरवी मिरची पेस्ट, लिंबाचा रस आणि तेल घाला. आवश्यकतेनुसार थोडे थोडे पाणी घालून घट्ट व मऊसर पीठ मळून घ्या.

पीठ मळा 

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तयार पिठाचे लांबट, सिलिंडर आकाराचे रोल बनवा. सर्व रोल एकाच आकाराचे ठेवा जेणेकरून ते समान शिजतील.

रोल बनवा

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इडली कुकर किंवा स्टीमरमध्ये हे रोल 15–20 मिनिटे वाफवून घ्या. शिजल्यावर पूर्णपणे थंड होऊ द्या.

वाफवून घ्या

Picture Credit: Pinterest

थंड झाल्यावर वाफवलेले रोल अर्धा इंच जाडीचे गोल तुकडे करून घ्या.

तुकडे करा 

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कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात मोहरी, तीळ आणि चिमूटभर हिंग घालून फोडणी तयार करा. त्यात मुठियाचे तुकडे घालून 3–4 मिनिटे  परतून घ्या.

परतून घ्या

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वरून कोथिंबीर आणि किसलेले खोबरे घालून गरमागरम मेथी मुठिया हिरवी चटणी, टोमॅटो सॉस किंवा दह्यासोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

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