भाज्यांनी भरलेली  पौष्टिक सिंधी कढी

Life style

28 July 2026

Author:  नुपूर भगत

कढईत तेल गरम करून त्यात मोहरी, जिरे, हिंग, कढीपत्ता आणि हिरव्या मिरच्या घाला. मसाल्यांचा सुगंध येईपर्यंत परता.

फोडणी तयार करा

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फोडणीत बेसन घालून मंद आचेवर २-३ मिनिटे सतत ढवळत भाजा. बेसनाचा कच्चा वास पूर्णपणे जाईपर्यंत भाजणे महत्त्वाचे आहे.

बेसन भाजून घ्या

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आता हळूहळू पाणी घालत गुठळ्या होणार नाहीत याची काळजी घेत ढवळा. त्यानंतर हळद, लाल तिखट, धणे-जिरे पूड आणि मीठ घाला.

 पाणी आणि मसाले घाला

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बटाटा, गाजर, फ्लॉवर, शेंगा आणि टोमॅटो घालून मध्यम आचेवर भाज्या मऊ होईपर्यंत शिजवा.

भाज्या शिजवा

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भाज्या शिजल्यावर चिंचेचा कोळ घालून कढी ८-१० मिनिटे मंद आचेवर उकळू द्या, त्यामुळे सर्व चवी एकजीव होतात.

चिंचेचा कोळ मिसळा

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कढी चाखून आवश्यक वाटल्यास मीठ किंवा चिंचेचा कोळ समायोजित करा. कढी थोडी घट्ट आणि स्वादिष्ट झाल्यावर गॅस बंद करा.

चव संतुलित करा

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ताजी कोथिंबीर भुरभुरवून गरमागरम सिंधी कढी वाफाळत्या भातासोबत किंवा जिऱ्याच्या भातासोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

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