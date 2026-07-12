चिकन स्वच्छ धुऊन त्यात हळद, लाल तिखट, आले-लसूण पेस्ट, मीठ आणि थोडी काळी मिरी पूड घालून ३० मिनिटे मुरत ठेवा.
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कढईत नारळाचे तेल गरम करून त्यात कढीपत्ता घाला. नंतर कांदा घालून सोनेरी रंग येईपर्यंत परता.
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आता धणेपूड, जिरेपूड, उरलेली काळी मिरी पूड आणि गरम मसाला घालून मंद आचेवर एक मिनिट परता.
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मुरवलेले चिकन कढईत घालून मसाल्यासोबत चांगले मिसळा. झाकण ठेवून मध्यम आचेवर १५–२० मिनिटे शिजवा.
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चिकनमधील पाणी आटू लागल्यावर झाकण काढा आणि मध्यम आचेवर परतत राहा, त्यामुळे चिकनला छान भाजलेला रंग येईल.
Picture Credit: Pinterest
किसलेला ताजा नारळ घालून ३–४ मिनिटे परता. यामुळे चिकनला मलबार स्टाइलची खास चव आणि हलका कुरकुरीत पोत मिळतो.
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शेवटी कोथिंबीर आणि थोडा कढीपत्ता घालून हलकेच मिसळा. गरमागरम मलबार चिकन फ्राय तयार आहे.
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