ओरिओ बिस्कीटापासून घरीच तयार करा केक

08  May 2026

Author:  नुपूर भगत

ओरिओ बिस्कीटचे क्रीमसह छोटे तुकडे करून मिक्सरमध्ये घाला आणि त्याची बारीक पावडर तयार करा.

एका भांड्यात ही बिस्कीट पावडर काढा. त्यात कोको पावडर आणि साखर घालून मिक्स करा.

आता थोडं-थोडं दूध घालत स्मूद बॅटर तयार करा. बॅटर फार पातळ किंवा फार घट्ट ठेवू नका.

शेवटी बेकिंग पावडर घालून हलक्या हाताने मिश्रण एकत्र करा.

केक बनवायच्या भांड्याला बटर लावा आणि त्यात तयार बॅटर ओता. वरून चॉकलेट चिप्स घाला.

प्रिहीट केलेल्या ओव्हनमध्ये १८०°C वर २०-२५ मिनिटे बेक करा. ओव्हन नसेल तर कढईतही हा केक बनवू शकता.

केक थंड झाल्यावर त्यावर चॉकलेट सिरप घाला आणि तुकडे करून सर्व्ह करा

