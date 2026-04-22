घरच्या घरी बनवा स्ट्रीट स्टाईल कुरकुरीत उलटा वडा पाव 

22 April 2026

Author:  नुपूर भगत

कढईत थोडे तेल गरम करून त्यात मोहरी, कढीपत्ता, हिरव्या मिरच्या आणि कांदा परता.

फोडणी तयार करा

त्यात हळद, मीठ आणि मॅश केलेले उकडलेले बटाटे घालून चांगले मिक्स करा. वरून कोथिंबीर घाला आणि मसाला थंड होऊ द्या.

मसाले घाला

पावचे मधून दोन भाग करा. प्रत्येक पावच्या आतील भागात थोडा बटाट्याचा मसाला भरून हलके दाबा.

पावमध्ये सारण भरा 

एका भांड्यात बेसन, मीठ, चिमूटभर सोडा आणि पाणी घालून मध्यम घट्ट पीठ तयार करा.

मिश्रण तयार करा

भरलेला पाव उलटा करून (कट केलेली बाजू खाली येईल अशा प्रकारे) बेसनच्या पिठात पूर्ण बुडवा.

बेसनाच्या पिठात बुडवा 

गरम तेलात हे पाव सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.

तेलात टाका 

गरमागरम उलटा वडा पाव लसूण चटणी आणि हिरव्या चटणीसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

