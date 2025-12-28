ताजी, मोठी पालकाची पाने घ्या. देठ काढून पाने स्वच्छ धुवा आणि कोरडी पुसून घ्या.
एका भांड्यात बेसन, तांदळाचे पीठ, मीठ, लाल तिखट व थोडे पाणी घालून घट्टसर पीठ तयार करा.
प्रत्येक पालकाचे पान या पिठात बुडवून घ्या, जेणेकरून पानावर व्यवस्थित लेप बसेल.
कढईत तेल गरम करून ही पाने मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
सर्व्हिंग प्लेटमध्ये तळलेली पाने ठेवा. त्यावर फेटलेले दही, हिरवी चटणी आणि चिंचेची गोड चटणी घाला.
शेवटी चाट मसाला, जिरेपूड, लाल तिखट घालून चाटला छान सजवा.
तुम्हाला हवं असल्यास तुम्ही यावर बारीक चिरलेला कांदा आणि डाळिंबाचे दाणे देखील घालू शकता.
