सर्वप्रथम चिकन स्वच्छ धुवून त्यावर हलके चिरे मारून घ्या, त्यामुळे मसाला आतपर्यंत मुरतो.
एका भांड्यात दही, पेरी पेरी मसाला, लाल तिखट, आलं-लसूण पेस्ट, लिंबाचा रस आणि मीठ एकत्र मिसळा.
तयार मसाला चिकनला चांगला लावून किमान ३० मिनिटे मुरण्यासाठी ठेवा.
तवा किंवा पॅन गरम करून त्यावर थोडं तेल किंवा बटर घाला.
मॅरिनेट केलेले चिकन मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी छान भाजून घ्या.
गरमागरम पेरी पेरी चिकन कांदा, लिंबाचे तुकडे आणि मेयॉनीज डिपसोबत सर्व्ह करा.
