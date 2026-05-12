पार्टीसाठी परफेक्ट पेरी पेरी चिकन रेसिपी

12 May 2026

Author:  नुपूर भगत

सर्वप्रथम चिकन स्वच्छ धुवून त्यावर हलके चिरे मारून घ्या, त्यामुळे मसाला आतपर्यंत मुरतो.

चिकन धुवा

एका भांड्यात दही, पेरी पेरी मसाला, लाल तिखट, आलं-लसूण पेस्ट, लिंबाचा रस आणि मीठ एकत्र मिसळा.

मसाले घाला

तयार मसाला चिकनला चांगला लावून किमान ३० मिनिटे मुरण्यासाठी ठेवा.

मॅरीनेट करा

तवा किंवा पॅन गरम करून त्यावर थोडं तेल किंवा बटर घाला.

बटर टाका

मॅरिनेट केलेले चिकन मध्यम आचेवर दोन्ही बाजूंनी छान भाजून घ्या.

चिकन शिजवा

गरमागरम पेरी पेरी चिकन कांदा, लिंबाचे तुकडे आणि मेयॉनीज डिपसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

