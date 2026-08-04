टेस्टी मंचुरियन चिली रेसिपी

Life style

4 August 2026

Author:  नुपूर भगत

कोबी, गाजर, मैदा, कॉर्नफ्लोअर, आले-लसूण पेस्ट, मीठ आणि काळी मिरी एकत्र करून घट्ट मिश्रण तयार करा.

मिश्रण तयार करा

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या मिश्रणाचे छोटे गोळे बनवा. गरम तेलात मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.

मंचुरियन बॉल्स तळा

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कढईत थोडे तेल गरम करून लसूण, कांदा आणि ढोबळी मिरची 2-3 मिनिटे परता.

भाज्या परता

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आता सोया सॉस, रेड चिली सॉस, टोमॅटो केचप आणि व्हिनेगर घालून चांगले मिसळा.

सॉस तयार करा

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कॉर्नफ्लोअरचे पाण्यातील मिश्रण घालून सॉस थोडा घट्ट होईपर्यंत शिजवा.

ग्रेव्ही घट्ट करा

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तळलेले मंचुरियन बॉल्स सॉसमध्ये घालून हलक्या हाताने मिसळा, जेणेकरून सर्व बॉल्सवर सॉस व्यवस्थित लागेल.

मंचुरियन मिसळा

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स्प्रिंग ऑनियनने सजवून गरमागरम मंचुरियन चिली फ्राईड राईस किंवा हक्का नूडल्ससोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

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