एका मोठ्या भांड्यात किसलेला कोबी, गाजर, मैदा, कॉर्नफ्लोअर, आले-लसूण पेस्ट आणि मीठ घालून चांगले मिसळा.
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या मिश्रणाचे लहान-लहान गोळे तयार करा. आवश्यक असल्यास थोडे कॉर्नफ्लोअर घाला.
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कढईत तेल गरम करून हे गोळे मध्यम आचेवर सोनेरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून घ्या.
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दुसऱ्या पॅनमध्ये 1 टेबलस्पून तेल गरम करून त्यात हिरव्या मिरच्या, कांदा आणि शिमला मिरची परता.
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भाज्या थोड्या मऊ झाल्यावर त्यात सोया सॉस, रेड चिली सॉस आणि टोमॅटो सॉस घालून नीट मिसळा.
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अर्धा कप पाण्यात 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोअर मिसळून पॅनमध्ये घाला. सॉस थोडा घट्ट होईपर्यंत शिजवा.
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तयार सॉसमध्ये तळलेले मंचुरियन बॉल्स घालून हलक्या हाताने मिसळा. गरमागरम मंचुरियन चिली सर्व्ह करा.
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