सिताफळ फिरनीची सोपी रेसिपी

Life style

07 June 2026

Author:  नुपूर भगत

यासाठी भिजवलेले तांदूळ मिक्सरच्या भांड्यात घाला, यात थोडे दूध घाला आणि बारीक पेस्ट तयार करा.

तांदूळ वाटणे

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 एका जाड बुडाच्या भांड्यात दूध घालून मंद आचेवर दूध आटून अर्धे होईपर्यंत शिजवत राहा.

दूध आटवणे

Picture Credit: Pinterest

आता मंद आचेवर असलेल्या दुधात तांदळाची पेस्ट घाला आणि मिश्रण मंद आचेवर सतत ढवळत राहा. १०-१५ मिनिटे शिजवा.

 फिरनी शिजवणे

Picture Credit: Pinterest

 आता त्यात साखर, केशर आणि वेलची पूड घाला. साखर विरघळेपर्यंत २ मिनिटे पुन्हा ढवळा आणि गॅस बंद करा.

साखर आणि वेलची घालणे

Picture Credit: Pinterest

 तयार फिरनीला बाजूला काढून पूर्णपणे थंड होऊ द्या.

मिश्रण थंड करणे

Picture Credit: Pinterest

फिरनी थंड झाल्यावरच त्यात सीताफळाचा गर आणि ड्रायफ्रूट्स घालून चांगले मिक्स करा.

सीताफळ घालणे

Picture Credit: Pinterest

तयार झालेली फिरनी एका बाऊलमध्ये काढा आणि किमान १-२ तास फ्रिजमध्ये थंड करत ठेवा. 

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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