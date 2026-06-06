एकदा खाल तर पुन्हा पुन्हा बनवाल, चिकन घी रोस्ट

Life style

06 June 2026

Author:  नुपूर भगत

चिकन स्वच्छ धुवून त्यात दही, हळद आणि मीठ घालून चांगले मिक्स करा. हे मिश्रण किमान 30 मिनिटे मुरण्यासाठी ठेवा.

चिकन मरीनेशन

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कढईत सुक्या लाल मिरच्या, धणे, जिरे आणि मिरे मंद आचेवर भाजून घ्या. मसाल्यांचा सुगंध येऊ लागल्यावर गॅस बंद करा.

खडे मसाले भाजा

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भाजलेले मसाले, लसूण आणि चिंच एकत्र करून थोडे पाणी घालून गुळगुळीत पेस्ट तयार करा.

पेस्ट तयार करा

Picture Credit: Pinterest

मुरवलेल्या चिकनमध्ये तयार मसाला पेस्ट घालून पुन्हा 15 मिनिटे मुरू द्या, त्यामुळे मसाल्याची चव चिकनमध्ये छान मुरते.

 पेस्ट चिकनमध्ये मिसळा

Picture Credit: Pinterest

कढईत 2 टेबलस्पून तूप गरम करून त्यात चिकन घाला. मध्यम आचेवर चिकन अर्धवट शिजेपर्यंत परता.

चिकन टाका

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उरलेले तूप आणि कढीपत्ता घालून चिकन पूर्णपणे शिजवा. मसाला घट्ट होईपर्यंत आणि तूप सुटेपर्यंत सतत ढवळत राहा.

कढीपत्ता घाला

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चिकनला सुंदर लालसर रंग आला आणि मसाला चिकनला व्यवस्थित कोट झाला की गॅस बंद करा आणि खाण्यासाठी सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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