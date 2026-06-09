उन्हाळ्यात खा थंडगार आणि रुचकर दही वडा

Life style

09 June 2026

Author:  नुपूर भगत

भिजवलेली उडीद डाळ स्वच्छ धुऊन हिरवी मिरची, आले आणि थोडे मीठ घालून घट्ट व गुळगुळीत वाटून घ्या.

साहित्य मिक्सरमध्ये वाटा

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हे मिश्रण एका भांड्यात काढून 5-7 मिनिटे चांगले फेटा. त्यामुळे वडे हलके आणि मऊ होतात.

मिश्रण फेटा

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कढईत तेल गरम करा. हाताला थोडे पाणी लावून मिश्रणाचे छोटे वडे तयार करा आणि मध्यम आचेवर सोनेरी रंग येईपर्यंत तळून घ्या.

वडे तळा 

Picture Credit: Pinterest

तळलेले वडे कोमट पाण्यात 10 मिनिटे भिजवा. नंतर हलक्या हाताने दाबून अतिरिक्त पाणी काढून टाका.

वडे पाण्यात भिजवा

Picture Credit: Pinterest

दही चांगले फेटून त्यात थोडे मीठ घाला. दही खूप घट्ट असल्यास थोडे पाणी घालून एकजीव करा.

दही फेटा 

Picture Credit: Pinterest

भिजवलेले वडे सर्व्हिंग डिशमध्ये ठेवा आणि त्यावर भरपूर दही ओता.

दही घाला

Picture Credit: Pinterest

वरून चिंच-खजूर चटणी, जिरेपूड, लाल तिखट आणि कोथिंबीर भुरभुरा. थंडगार दही वडा सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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