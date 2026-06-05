थंडगार मँगो फालुद्याने वाढवा उन्हाळ्याची रंगत

Life style

05 June 2026

Author:  नुपूर भगत

सब्जा बिया 15-20 मिनिटे पाण्यात भिजवून ठेवा, जेणेकरून त्या फुगतील.

सब्जा बिया

Picture Credit: Pinterest

फालुदा शेवया पॅकेटवरील सूचनांनुसार उकळून घ्या. नंतर थंड पाण्यात धुऊन बाजूला ठेवा.

शेवया उकळवा 

Picture Credit: Pinterest

आंब्याचे तुकडे, साखर आणि थोडे दूध एकत्र करून मिक्सरमध्ये गुळगुळीत प्युरी तयार करा.

प्युरी तयार करा

Picture Credit: Pinterest

उरलेल्या थंड दुधात आंब्याची प्युरी मिसळून मँगो मिल्क तयार करा.

मँगो मिल्क

Picture Credit: Pinterest

सर्व्हिंग ग्लासमध्ये प्रथम भिजवलेल्या सब्जा बिया घाला. त्यावर फालुदा शेवया पसरवा.

सजावट

Picture Credit: Pinterest

आता त्यावर मँगो मिल्क ओता आणि वरून थोडी आंब्याची प्युरी घाला.

लेअर्स लावा

Picture Credit: Pinterest

शेवटी आईस्क्रीमचा स्कूप ठेवून बदाम-पिस्त्याचे काप घाला. थंडगार मँगो फालुदा लगेच सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

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