सब्जा बिया 15-20 मिनिटे पाण्यात भिजवून ठेवा, जेणेकरून त्या फुगतील.
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फालुदा शेवया पॅकेटवरील सूचनांनुसार उकळून घ्या. नंतर थंड पाण्यात धुऊन बाजूला ठेवा.
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आंब्याचे तुकडे, साखर आणि थोडे दूध एकत्र करून मिक्सरमध्ये गुळगुळीत प्युरी तयार करा.
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उरलेल्या थंड दुधात आंब्याची प्युरी मिसळून मँगो मिल्क तयार करा.
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सर्व्हिंग ग्लासमध्ये प्रथम भिजवलेल्या सब्जा बिया घाला. त्यावर फालुदा शेवया पसरवा.
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आता त्यावर मँगो मिल्क ओता आणि वरून थोडी आंब्याची प्युरी घाला.
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शेवटी आईस्क्रीमचा स्कूप ठेवून बदाम-पिस्त्याचे काप घाला. थंडगार मँगो फालुदा लगेच सर्व्ह करा.
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