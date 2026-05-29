झणझणीत मसाल्यातील भरली भेंडीची खास रेसिपी

Life style

29 May 2026

Author:  नुपूर भगत

भेंडी स्वच्छ धुवून पूर्णपणे कोरडी करून घ्या. प्रत्येक भेंडीला मधोमध चिर द्या, पण ती पूर्ण कापू नका.

भेंडी मधोमध चिरा 

एका बाऊलमध्ये शेंगदाणे कूट, सुके खोबरे, लाल तिखट, हळद, धणे-जिरे पूड, गोडा मसाला, गरम मसाला आणि मीठ एकत्र मिसळा.

मसाला तयार करा

तयार मसाला प्रत्येक भेंडीमध्ये हलक्या हाताने भरून घ्या.

मसाला भेंडीत भरा 

कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि हिंग घाला. फोडणी तडतडली की गॅस मंद करा.

फोडणी द्या

भरलेली भेंडी सावकाश कढईमध्ये ठेवा. झाकण ठेवून 5 मिनिटे मंद आचेवर शिजू द्या.

 मंद आकार शिजू द्या

मध्येच हलक्या हाताने भेंडी उलटवा, जेणेकरून सर्व बाजूंनी समान शिजेल. भेंडी मऊ आणि हलकी कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवा.

भेंडीला शिजवा 

वरून कोथिंबीर भुरभुरा आणि गरमागरम भरली भेंडी पोळी किंवा भाकरीसोबत सर्व्ह करा.

सर्व्ह करा

