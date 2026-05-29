भेंडी स्वच्छ धुवून पूर्णपणे कोरडी करून घ्या. प्रत्येक भेंडीला मधोमध चिर द्या, पण ती पूर्ण कापू नका.
एका बाऊलमध्ये शेंगदाणे कूट, सुके खोबरे, लाल तिखट, हळद, धणे-जिरे पूड, गोडा मसाला, गरम मसाला आणि मीठ एकत्र मिसळा.
तयार मसाला प्रत्येक भेंडीमध्ये हलक्या हाताने भरून घ्या.
कढईमध्ये तेल गरम करून त्यात मोहरी आणि हिंग घाला. फोडणी तडतडली की गॅस मंद करा.
भरलेली भेंडी सावकाश कढईमध्ये ठेवा. झाकण ठेवून 5 मिनिटे मंद आचेवर शिजू द्या.
मध्येच हलक्या हाताने भेंडी उलटवा, जेणेकरून सर्व बाजूंनी समान शिजेल. भेंडी मऊ आणि हलकी कुरकुरीत होईपर्यंत शिजवा.
वरून कोथिंबीर भुरभुरा आणि गरमागरम भरली भेंडी पोळी किंवा भाकरीसोबत सर्व्ह करा.
