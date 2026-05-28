ओट्स हलक्या आचेवर 2 ते 3 मिनिटे भाजून घ्या. थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक पावडर करून घ्या.
Picture Credit: Pinterest
एका मोठ्या भांड्यात ओट्स पावडर, रवा आणि दही एकत्र मिक्स करा. त्यात थोडं पाणी घालून मध्यम घट्ट पीठ तयार करा.
Picture Credit: Pinterest
एका पॅनमध्ये थोडं तेल गरम करून मोहरी, उडीद डाळ, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरचीची फोडणी तयार करा.
Picture Credit: Pinterest
ही फोडणी आणि किसलेले गाजर इडलीच्या पिठात घाला. चवीनुसार मीठ टाकून सर्व मिश्रण नीट एकत्र करा.
Picture Credit: Pinterest
पीठ 10 ते 15 मिनिटे झाकून ठेवा, त्यामुळे रवा आणि ओट्स चांगले मऊ होतात.
Picture Credit: Pinterest
इडली बनवण्याआधी पिठात बेकिंग सोडा घाला आणि हलक्या हाताने मिक्स करा.
Picture Credit: Pinterest
इडलीच्या साच्यांना तेल लावून त्यात पीठ भरा. वाफेवर 10 ते 12 मिनिटे इडल्या शिजवा. गरमागरम ओट्स इडली चटणीसोबत सर्व्ह करा.
Picture Credit: Pinterest