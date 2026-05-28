वजन कमी करायचंय? ट्राय करा पौष्टिक ओट्स इडली

28 May 2026

Author:  नुपूर भगत

ओट्स हलक्या आचेवर 2 ते 3 मिनिटे भाजून घ्या. थंड झाल्यावर मिक्सरमध्ये बारीक पावडर करून घ्या.

एका मोठ्या भांड्यात ओट्स पावडर, रवा आणि दही एकत्र मिक्स करा. त्यात थोडं पाणी घालून मध्यम घट्ट पीठ तयार करा.

एका पॅनमध्ये थोडं तेल गरम करून मोहरी, उडीद डाळ, कढीपत्ता आणि हिरवी मिरचीची फोडणी तयार करा.

ही फोडणी आणि किसलेले गाजर इडलीच्या पिठात घाला. चवीनुसार मीठ टाकून सर्व मिश्रण नीट एकत्र करा.

पीठ 10 ते 15 मिनिटे झाकून ठेवा, त्यामुळे रवा आणि ओट्स चांगले मऊ होतात.

इडली बनवण्याआधी पिठात बेकिंग सोडा घाला आणि हलक्या हाताने मिक्स करा.

इडलीच्या साच्यांना तेल लावून त्यात पीठ भरा. वाफेवर 10 ते 12 मिनिटे इडल्या शिजवा. गरमागरम ओट्स इडली चटणीसोबत सर्व्ह करा.

