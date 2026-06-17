रताळे स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये 2-3 शिट्ट्या होईपर्यंत उकडून घ्या.
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उकडलेले रताळे थंड झाल्यावर त्यांची साल काढून मध्यम आकाराचे तुकडे करा.
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एका मोठ्या भांड्यात रताळ्याचे तुकडे, कांदा, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची एकत्र करा.
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त्यामध्ये चाट मसाला, जिरेपूड आणि चवीनुसार मीठ घाला.
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लिंबाचा रस घालून सर्व साहित्य हलक्या हाताने नीट मिसळा.
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वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि डाळिंबाचे दाणे घालून सजवा.
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तयार रताळे चाट लगेच सर्व्ह करा आणि त्याचा चटपटीत स्वाद आनंदाने आस्वाद घ्या.
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