मुलांपासून मोठ्यांपर्यंत सर्वांना आवडणारी चटपटीत रेसिपी

Life style

17 June 2026

Author:  नुपूर भगत

रताळे स्वच्छ धुवून कुकरमध्ये 2-3 शिट्ट्या होईपर्यंत उकडून घ्या.

रताळे उकडवा 

Picture Credit: Pinterest

उकडलेले रताळे थंड झाल्यावर त्यांची साल काढून मध्यम आकाराचे तुकडे करा.

तुकडे करा

Picture Credit: Pinterest

एका मोठ्या भांड्यात रताळ्याचे तुकडे, कांदा, टोमॅटो आणि हिरवी मिरची एकत्र करा.

साहित्य एकत्र करा

Picture Credit: Pinterest

त्यामध्ये चाट मसाला, जिरेपूड आणि चवीनुसार मीठ घाला.

मसाले घाला

Picture Credit: Pinterest

लिंबाचा रस घालून सर्व साहित्य हलक्या हाताने नीट मिसळा.

लिंबाचा रस

Picture Credit: Pinterest

वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर आणि डाळिंबाचे दाणे घालून सजवा.

कोथिंबीर घाला

Picture Credit: Pinterest

तयार रताळे चाट लगेच सर्व्ह करा आणि त्याचा चटपटीत स्वाद आनंदाने आस्वाद घ्या.

सर्व्ह करा

Picture Credit: Pinterest

चहासोबत खा गरमागरम कॉर्न भजी

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