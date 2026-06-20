एका कढईत तूप गरम करून त्यात हिंग आणि जिऱ्याची फोडणी द्या.
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आता कढईत चिरलेला टोमॅटो आणि कांदा टाकून चांगला शिजवा.
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आता त्यात बारीक चिरलेल्या हिरव्या मिरच्या घाला.
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साहित्य शिजलं की लाल तिखट, चाट मसाला आणि मीठ घालून चांगले मिक्स करा आणि गॅस बंद करा.
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चाट एक वाटीत काढून चवीसाठी त्यात थोडा लिंबू रस पिळा.
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वरून बारीक चिरलेली कोथिंबीर भुरभुरा.
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शेवटी कुरकुरीत सेव किंवा कुरमुरे घालून लगेच सर्व्ह करा.
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